شكرا لقرائتكم خبر عن انتهت الأزمة.. اتفاقية سلام بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بشأن جريزمان والان مع التفاصيل

وقع الفريقان الأسبان برشلونة وأتلتيكو مدريد اتفاق يقضي بانهاء كافة مظاهر العداء حول صفقة انتقال المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

صراع برشلونة وأتلتيكو

وكان الصراع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد حول انتقال المهاجم الفرنسي جريزمان إلى صفوف البارسا قد وصل إلى المحاكم الإسبانية في الأسابيع الماضية ، حيث طالب أتلتيكو مدريد بمبلغ إضافي قدره 80 مليون يورو ، وتضاف إلى 120 مليون يورو حصل عليها من فسخ عقد جريزمان.

وانضم المهاجم الدولي الفرنسي إلى برشلونة في يوليو الماضي بدفع قيمة الشرط الجزائي ، لكن أتلتيكو مدريد احتج على ذلك وأكد بأن المفاوضات جرت قبل تخفيض الشرط الجزائي من 200 إلى 120 مليون يورو مما أدى لتعرض اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً لانتقادات عنيفة جداً من مشجعي أتلتيكو مدريد والتي يمكن أن تصل إلى ذروتها عند زيارة الاعب رفقة فريقه الجديد لملعب واندا ميتروبوليتانو.

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اتفاقية السلام بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

وفي نفس السياق ذكرت صحيفة “الموندو” الإسبانية أن النزاع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد انتهى تماماً بشأن أنطوان جريزمان قبل شهر ، لكن اتفاقية السلام بين الطرفين تحققت خلال الأيام القليلة الماضية بعد لقاء جمع بين المسؤولين.

وتضيف هذه المصادر أن أتلتيكو مدريد تعهد بعدم فتح مسألة انضمام أنطوان جريزمان إلى برشلونة في المستقبل ، بالإضافة إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الفريقين وطي جميع الخلافات العالقة في هذا الشأن.

مباراة برشلونة القادمة

وفي سياق آخر يستعد ملعب إيدن آرينا بالعاصمة التشيكية براج لاستقبال مباراة سلافيا براج أمام برشلونة في المباراة التي ستجمع بينها ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 24 صفر 1441 هجريًا.