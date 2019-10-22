شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يفقد ثنائي خط الوسط أمام أياكس في دوري الأبطال والان مع التفاصيل
غاب ثنائي خط وسط نادي تشيلسي الإنجليزي نجولو كانتي وروس باركلي، عن التدريبات الفريق الأخيرة استعدادًا لمواجهة آياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة تشيلسي وأياكس
ويستعد تشيلسي لمواجهة آياكس مساء غد الاربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، حيث يعاني كانتي من الإصابة في عضلة الفخذ خلال مشاركته مع المنتخب الفرنسي في فترة التوقف الدولي.
بينما اشتكى باركلي من إصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة الفريق اللندني الأخيرة أمام نيو كاسل بالجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ترتيب تشيلسي في المجموعة
ويحتل تشيلسي المركز الثاني في جدول المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، بينما يتصدر آياكس الترتيب برصيد 6 نقاط.
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