شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة جالطة سراي والان مع التفاصيل

استقر زين الدين زيدان على تشكيل ريال مدريد لمواجهة اليوم عندما يحل ضيفا على جالطة سراي في ملعب أسطنبول، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا. ومن المنتظر أن يدفع زين الدين زيدان بتشكيل ناري أمام جالطة سراي كالتالي: في حراسة المرمى: كورتوا في خط الدفاع: مارسيلو، راموس، فاران، كارفاخال Advertisements في خط الوسط: كاسميرو، كروس، فالفيردي، هازارد، خاميس في خط الهجوم: بنزيما ريال مدريد يحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بعد خسارة أمام باريس سان جيرمان، وتعادل مع كلوب بروج. موعد المباراة والقنوات الناقلة ومن المقرر أن تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1، ويعلق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي.

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