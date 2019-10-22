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تشيلسي يفقد ثنائي خط الوسط أمام أياكس في دوري الأبطال

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

غاب ثنائي خط وسط نادي الإنجليزي نجولو كانتي وروس باركلي، عن التدريبات الفريق الأخيرة استعدادًا لمواجهة آياكس أمستردام الهولندي في .

موعد مباراة تشيلسي وأياكس

ويستعد تشيلسي لمواجهة آياكس مساء غد الاربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، حيث يعاني كانتي من الإصابة في عضلة الفخذ خلال مشاركته مع المنتخب الفرنسي في فترة التوقف الدولي.

بينما اشتكى باركلي من إصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة الفريق اللندني الأخيرة أمام نيو كاسل بالجولة التاسعة من بطولة الممتاز.

ترتيب تشيلسي في المجموعة

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في جدول المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، بينما يتصدر آياكس الترتيب برصيد 6 نقاط.

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