الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 صرح الكرواتي "لوكا مودريتش" افضل لاعب في العالم في العام الماضي ولاعب نادي ريال مدريد الاسباني ، انه يفضل اربعة لاعبين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام وهما ، ميسي وفان دايك وكرستيانو رونالدو ومحمد صلاح !

واستبعد "مودريتش" هازارد من الاربعة لاعبين المفضلين إليه حيث فضل "صلاح" علي البلجيكي "ايدين هازارد" وهو زميله في نادي ريال مدريد الاسباني . واعلنت امس الاثنين "فرانس فوتبول" عن القائمة النهائية المرشحة للفوز بالكرة الذهبية ٣٠ لاعب . جاء في مقدمتهم ، الارجنتيني ليونيل ميسي والهولندي فيرجيل فان دايك وكرستيانو رونالدو ومن ليفربول ماني وصلاح واليسون باكير ، وضمت القائمة ايضا الفرنسي "مبابي" وتير شتيجن واجويرو وايدين هازارد .

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كانت هذه تفاصيل خبر صدمة لهازارد من زميله مودريتش والسبب صلاح! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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