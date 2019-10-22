فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة سلافيا براج

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الأول لنادي برشلونة الإسباني عن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة سلافيا براج في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا.
الدفاع: سيميدو، بيكيه، توديبو، لينجليه، فيربو، ألبا، واجي.
الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، دي يونج، فيدال.
الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبلي، جريزمان، أنسو فاتي.
ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 4 نقاط، خلف بروسيا دورتموند المتصدر بنفس عدد النقاط، بينما يختل سلافيا براج المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويتذيل المجموعة إنتر ميلان بنقطة واحدة أيضاً.
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