شكرا لقرائتكم ميودراج: استعدينا جيدا للجزيرة الإماراتى ونبحث عن مصالحة جماهير الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أقيم منذ قليل :" استعدينا جيدا لتلك المباراة، لا نخشى الجزيرة رغم ما يضمه من نجوم كبار في الكرة الإماراتية بالإضافة للاعبيه المحترفين".
ووأضاف : "سنتغلب على الغيابات التى يعانى منها من خلال المرونة التكتيكية التى يتمتع بها الفريق".
واسترسل مدرب الإسماعيلي :"المشاركة الأساسية تعتمد على ما يقدمه كل لاعب من مردود في المران، محمد مجدى حارس المرمى قدم مستوى مميز في آخر مباراتين والمنافسة مع محمد فوزي تصب في صالح الفريق".
وأتم يسيتش :"نتطلع لمصالحة جماهيرنا التي ستؤازرنا بشكل كبير في مباراة الغد بعد التعثر المفاجئ امام حرس الحدود بمسابقة الدورى".
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