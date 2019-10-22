شكرا لقرائتكم ميودراج: استعدينا جيدا للجزيرة الإماراتى ونبحث عن مصالحة جماهير الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد الصربى ميودراج يسيتش المدير الفني للإسماعيلى، علي صعوبة مواجهة فريقه أمام الجزيرة الإماراتى المقرر لها غداً الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أقيم منذ قليل :" استعدينا جيدا لتلك المباراة، لا نخشى الجزيرة رغم ما يضمه من نجوم كبار في الكرة الإماراتية بالإضافة للاعبيه المحترفين".

وتابع يسيتش : "حرصنا علي دراسة كل كبيرة وصغيرة للمنافس من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف لديه، فضلنا عدم المجازفة بمحمد صادق جناح الفريق لعدم اكتمال جاهزيته بشكل كامل".

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ووأضاف : "سنتغلب على الغيابات التى يعانى منها من خلال المرونة التكتيكية التى يتمتع بها الفريق".

واسترسل مدرب الإسماعيلي :"المشاركة الأساسية تعتمد على ما يقدمه كل لاعب من مردود في المران، محمد مجدى حارس المرمى قدم مستوى مميز في آخر مباراتين والمنافسة مع محمد فوزي تصب في صالح الفريق".

وأتم يسيتش :"نتطلع لمصالحة جماهيرنا التي ستؤازرنا بشكل كبير في مباراة الغد بعد التعثر المفاجئ امام حرس الحدود بمسابقة الدورى".