شكرا لقرائتكم أحمد حسن مكى فى انتظار الفرصة مع سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحارب أحمد حسن مكى مهاجم سموحه لاقتناص الفرصة مع الفريق لإثبات نفسه والمشاركة بشكل أساسى بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى للفريق السكندرى بقيادة حسام حسن خلال المباريات الأربع التى خاضها سموحه بالدورى الممتاز . ويفضل حسام حسن الاعتماد على الثنائى المحترف الكاميرونى لوانجا وحسام حسن المنضم حديثا لصفوف المنتخب الوطنى لقيادة هجوم الفريق ، فى الوقت الذى خرج تماما احمد حسن مكى من القوام الأساسى للفريق . وأعار سموحه أحمد حسن مكى لمدة أشهر للجونة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية ونجح اللاعب فى إثبات جدارته بإحراز عدد من الأهداف المؤثرة للفريق الساحلى ساعدته على البقاء بالدورى ، وهو ما دعا حسام حسن إلى المطالبة بعودته من جديد .

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