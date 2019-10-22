شكرا لقرائتكم باهر المحمدى : جمهور الإسماعيلي سلاحنا لعبور الجزيرة الإماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف المحمدي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :” تحدثت مع اللاعبين ووجدت لديهم إصرارا كبيرا علي تحقيق نتيجة إيجابية امام احد اكبر الفرق في الإمارات والذى يضم لاعبين على مستوى عال”.
واختتم قائد الدراويش حديثة المقتضب :” اغلقنا صفحة الدوري ولدينا هدف واحد سنلعب عليه في البطولة العربية والذي نتمني ان يحالفنا التوفيق فيه من أجل إعادة البسمة لجماهيرنا الكبيرة”.
وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى بهدف دون رد ثم خسر من حرس الحدود بهدف دون رد .
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