شكرا لقرائتكم باهر المحمدى : جمهور الإسماعيلي سلاحنا لعبور الجزيرة الإماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال باهر المحمدي قائد الإسماعيلي، إن اللاعبين سيستغلون الحضور والمساندة الجماهيرية من أجل الانتصار علي الجزيرة الإماراتى في ذهاب دور ثمن نهائى بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال المقرر لها السابعة مساء غداً الاربعاء على ستاد الاسماعيلية

وأضاف المحمدي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :” تحدثت مع اللاعبين ووجدت لديهم إصرارا كبيرا علي تحقيق نتيجة إيجابية امام احد اكبر الفرق في الإمارات والذى يضم لاعبين على مستوى عال”.

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واختتم قائد الدراويش حديثة المقتضب :” اغلقنا صفحة الدوري ولدينا هدف واحد سنلعب عليه في البطولة العربية والذي نتمني ان يحالفنا التوفيق فيه من أجل إعادة البسمة لجماهيرنا الكبيرة”.

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى بهدف دون رد ثم خسر من حرس الحدود بهدف دون رد .