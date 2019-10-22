شكرا لقرائتكم نتائج قرعة الأدوار المؤهلة لكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجريت بعد ظهر اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة قرعة الادوار التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس مصر فى حضور الدكتور جمال محمد على نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد وحسام الزناتى مدير إدارة المسابقات وسيد بخيت وناصر فراج مقرري إدارة المسابقات وناصر فراج . يشارك فى الدور التمهيدى الأول ٨٦ فريقا تم تقسيمها طبقا للتوزيع الجغرافى كما شملت القرعة الأدوار التالية وقام الدكتور جمال محمد علي بتقديم شرح واف لنظام القرعه قبل اجرائها ، حيث قام بالرد على جميع اسئلة مندوبى الأندية.

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