شكرا لقرائتكم الأمطار تؤخر وصول حافلة المقاصة لمواجهة دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأخرت حافلة فريق المقاصة في الوصول لاستاد بتروسبورت عن موعدها للقاء وداي دجلة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بالجولة الخامسة بالدوري وكل الطرق المؤدية إلي ملعب بتروسبورت مغلقة بسبب الأمطار. وقام وليد هويدي مدير الكرة بابلاغ مسئولي لجنة المسابقات وتم نقل اللاعبين في تاكسيات إلي الملعب ووصل معظمهم الي ملعب المباراة . وأعلن الجهاز الفنى لمصر المقاصة عن التشكيل الذي سيخوض به المباراة ويضم كل من : حراسة المرمى: محمود حمدى خط الدفاع : أحمد مودي– شريف حازم– حسني فتحي – محمد دسوقي Advertisements خط الوسط: عاصم سعيد - أحمد ياسين –خالد اوتشو –موسيس خط الهجوم: صلاح عاشور – عمرو مرعي. ويتواجد على دكة البدلاء : محمد كوكو –عصام صبحي –محمد مسعد–باولن فوافي –صلاح امين - محمد ابراهيم.

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