شكرا لقرائتكم رئيس الإنتاج الحربي يؤجل اجتماع مدير الكرة لبحث خطوات التصعيد ضد لجنة الحكام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان خالد مهدي، قد أكد أن ناديه بصدد تقديم مذكرة احتجاج للجنة الخماسية باتحاد الكرة ضد الأداء التحكيمي قائلا: " لن نقف مكتوفى الأيدى أمام محاولات البعض لعرقلة مسيرة الإنتاج الحربى، نعى جيدًا الفارق بين الأخطاء البشرية للحكام والأخطاء المتعمدة"
وحقق الإنتاج الحربى فوزين وتلقى ثلاثة هزائم منذ انطلاق مسابقة الدورى الممتاز ، ليحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط
ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها 24 نوفمبر المقبل .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الإنتاج الحربي يؤجل اجتماع مدير الكرة لبحث خطوات التصعيد ضد لجنة الحكام... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.