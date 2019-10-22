شكرا لقرائتكم عمرو مرعى يقود هجوم المقاصة أمام وادى دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لمصر المقاصة عن التشكيل الذي سيخوض مباراته أمام وادي دجلة ، والتى ستنطلق فى تمام الخامسة والنصف مساء اليوم علي ستاد بتروسبورت في الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري. ويضم التشكيل كل من : حراسة المرمى: محمود حمدى خط الدفاع : أحمد مودي– شريف حازم– حسني فتحي – محمد دسوقي خط الوسط: عاصم سعيد - أحمد ياسين –خالد اوتشو –موسيس Advertisements خط الهجوم: صلاح عاشور – عمرو مرعي. ويتواجد على دكة البدلاء : محمد كوكو –عصام صبحي –محمد مسعد–باولن فوافي –صلاح امين - محمد إبراهيم.

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