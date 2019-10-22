شكرا لقرائتكم نهاية الشوط الأول .. إنبى متأخر أمام أسوان بهدف نظيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم أبناء الصعيد على انبي فى نهاية الشوط الأول بهدف نظيف أحرزه عبد الرحمن خالد في الدقيقة 31 من عمر الشوط.

وتعامل مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان بنجاح مع المباراة علي قدر إمكانيات لاعبيه، مستغلا الحالة الفنية الغير مستقرة لفريق إنبي نتيجة تغيير المدير الفني بعد استقالة علي ماهر وتولي حلمي طولان مهمة المدير الفني قبل مباراة اليوم.

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واعتمد فريق أسوان طوال الشوط علي الهجمات المرتدة في ظل سيطرة فريق انبين ولكنها كانت سيطرة بدون فاعلية علي مرمي أسوان، وفي الدقيقة 31 يستغل عبد الرحمن خالد لاعب أسوان خطأ البلعوطي حارس مرمي انبي محرزا هدف التقدم لفريق اسوان.

فيما حاول لاعبو انبي ادراك التعادل لولا براعة مسعد عوض حارس مرمي اسوان التي حالت دون احراز انبي هدف التعادل لينتهي الشوط بتقدم اسوان بهدف نظيف.