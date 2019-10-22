شكرا لقرائتكم "احنا مش عيال صغيرة".. اتحاد الكرة يرد على ادعاءات استقالة أعضاءه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبحسب المصدر فإن التأجيل اذا حدث سيكون بناء علي طلب الامن وبالتالي لن تكون هناك استقالات داخل اللجنة ، مضيفا " لسنا أطفال ولا عيال صغيرة كي نغضب لتأجيل مباراة ونتقدم باستقالة من اللجنة خاصة وأننا جئنا في مهمة محددة نسعي للنجاح فيها ولا مجال للاعتذار عن تحمل المسئولية في هذه المرحلة .
وترددت أنباء حول نية بعض اعضاء اللجنة الخماسية لتقديم استقالتهم اعتراضا على تأجيل الأهلى والجونة الذى كان مقرر له مساء غدا الأربعاء ويرفض الأهلى خوض اللقاء اعتراضا على تأجيل لقاء القمة امام الزمالك والذى كان مقرر له مساء السبت الماضي وتم استبداله بلقاء الزمالك والمقاولون .
وياتى قرار اللجنة بتأخير سفر طاقم الحكام الي الجونة لحين حسم مصير المباراة سواء بإقامتها في موعدها غدا او بتأجيلها لأجل غير مسمي وهو ما سيظهر خلال ساعات .
وأسند الاتحاد المباراة لطاقم حكام بقيادة سعيد حمزة .
كشف مصدر باللجنة لـ"الخليج 365"، إن اتحاد الكرة وضع معيار وحيد لتأجيل المباريات وهو وصول خطاب من الأمن برفض إقامة اللقاء، مشددا على أن تأجيل القمة كان سبب قرار الأمن، لذا لا تأجيل لمباراة الغد إلا فى حالة وصول خطاب من الأمن.
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