شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي راحة 3 أيام بأوامر مختار مختار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى منح لاعبى فريقه راحة 3 أيام من المران عقب الخسارة من بيراميدز ، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجمعة المقبلة استعداداً لمواجهة سموحة .

وخسر الإنتاج الحربى أمام بيراميدز بنتيجة 3-2، حيث سجل عبد الله السعيد الهدف الأول لبيراميدز فى الدقيقة 40 وعزز إيريك تراوى التقدم لفريقه فى الدقيقة 45، وأحرز عبدالله السعيد الهدف الثانى له فى المباراة والثالث لبيراميدز فى الدقيقة 65، فيما سجل معاذ الحناوى الهدف الأول للإنتاج فى الدقيقة 79 من ركلة جزاء وقلص محمد فييرا الفارق للعجلات الحربية فى الدقيقة 83 فى المباراة التى جرت على استاد السلام بالجولة الخامسة للدورى.

وفاز الإنتاج الحربى فى مواجهتين وتلقى 3 هزائم منذ انطلاق مسابقة الدورى الممتاز ، ليحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط

وسيواجه الانتاج الحربى نظيره سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها 24 نوفمبر المقبل .