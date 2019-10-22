شكرا لقرائتكم الدوري المصري .. أسوان يهزم إنبي بهدف خالد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق اسوان فوزا مهما علي نظيره انبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم علي استاد اسوان ضمن مباريات الجولة الـ 5 للدوري.

أحرز هدف المباراة الوحيد عبد الرحمن خالد في الدقيقة 31 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد اسوان للنقطة الـ 4 محتلا بها المركز الـ 14 في جدول الترتيب، فيما يقبع انبي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وانتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم اسوان بهدف نظيف أحرزه عبد الرحمن خالد في الدقيقة 31 من عمر الشوط، حيث نجح مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان في التعامل مع المباراة علي قدر إمكانيات لاعبيه، مستغلا الحالة الفنية الغير مستقرة لفريق انبي نتيجة تغيير المدير الفني بعد استقالة علي ماهر وتولي حلمي طولان مهمة المدير الفني قبل مباراة اليوم.

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فريق اسوان اعتمد طوال الشوط علي الهجمات المرتدة في ظل سيطرة فريق انبين ولكنها كانت سيطرة بدون فاعلية علي مرمي اسوان، وفي الدقيقة 31 يستغل عبد الرحمن خالد لاعب اسوان خطأ البلعوطي حارس مرمي انبي محرزا هدف التقدم لفريق اسوان.

حاول لاعبو انبي تدارك التعادل لولا براعة مسعد عوض حارس مرمي اسوان التي حالت دون احراز انبي هدف التعادل لينتهي الشوط بتقدم اسوان بهدف نظيف.

الشوط الثاني حاول لاعبو انبي ادراك التعادل الا ان التكتل الدفاعي الذي فرضه مجدي عبد العاطي المدير الفني لاسوان امام مرمي فريقه حال دون احراز انبي أية اهداف.

وسيطر لاعبو انبي علي احداث الشوط الثاني كاملة واعتمد فريق اسوان علي الهجمات المرتدة املا في احراز هدف التعزيز، ولكن تنتهي المباراة بفوز اسوان بهدف نظيف.