شكرا لقرائتكم السويسري غروس يصل جدة لقيادة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل السويسري كريستيان غروس إلى جدة يوم الثلاثاء، تمهيداً لقيادة الأهلي حتى نهاية الموسم، خلفاً للكرواتي المقال برانكو إيفانكوفيتش.

وأقالت إدارة أهلي جدة إيفانكوفيتش بعد الخسارة أمام الوحدة في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وكلفت السعودي صالح المحمدي بتدريب الفريق 4 جولات، قبل أن تتعاقد مع غروس الذي سبق له تدريب الفريق في مناسبتين.

ودرب غروس الأهلي في فترتين، حقق في الأولى لقب الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس ولي العهد، وفي الفترة الثانية قاد الفريق إلى الوصول لنهائي كأس الملك 2017 قبل الخسارة في النهائي أمام الهلال.