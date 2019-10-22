شكرا لقرائتكم العبدلي يؤكد جاهزية اتحاد جدة.. والأحمدي: هدفنا تحقيق لقب "العربية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد محمد العبدلي، المدير الفني لاتحاد جدة، جاهزية الفريق لمواجهة الوصل الإماراتي في ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وقال العبدلي في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الثلاثاء في دبي: جميع العناصر المتواجدة جاهزة للمشاركة في اللقاء، وستشاهدون خيارات المحترفين خلال المباراة.

وأضاف: تركيزنا منصب على تجهيز الفريق لتقديم الأفضل والعودة بالانتصار، والجميع يعمل من أجل تقديم ما هو مأمول منهم لخدمة النادي وإسعاد جماهير الاتحاد الوفية.

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ويخوض العبدلي أول مباراة له مع الاتحاد، وذلك بعدما تولى زمام الأمور الفنية عقب إقالة المدرب التشيلي سييرا يوم السبت الماضي، وأوضح: أشكر إدارة النادي التي وضعت ثقتها بي لقيادة الفريق في هذه المرحلة.

ويستضيف استاد زعبيل في دبي لقاء اتحاد جدة أمام مضيفه الوصل الإماراتي، يوم الأربعاء.

بدوره، ذكر اللاعب المغربي كريم الأحمدي أن هدفهم تحقيق الفوز على الوصل الإماراتي، والعبور إلى الدور المقبل والمنافسة بكل قوة على تحقيق اللقب، وأردف: سنقاتل من أجل الظهور بصورة مرضية والحصول على نتيجة إيجابية تقربنا من الوصول إلى الدور المقبل.