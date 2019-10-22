شكرا لقرائتكم جنوى يقيل مدربه أندرياتزولي ويقترب من تياغو موتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي جنوى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء، إقالة المدرب المخضرم أوريليو أندرياتزولي من منصب المدير الفني للفريق، وذلك بعدما تلقى خمس هزائم خلال أول ثماني مباريات بالدوري.
وخسر جنوى، صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري، أمام بارما 1 - 5 يوم الأحد ليتجمد رصيده عند خمس نقاط.
وكان أندرياتزولي (65 عاما) قد تولى تدريب الفريق في يونيو الماضي، بعد أسابيع قليلة من إخفاقه في إنقاذ إمبولي من الهبوط لدوري الدرجة الثانية. وتردد أن جنوى يدرس إسناد مهمة تدريب الفريق للاعبه السابق تياغو موتا.
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