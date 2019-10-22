شكرا لقرائتكم مدرب شيفيلد: الفوز على أرسنال.. "مكافأة رائعة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى كريس ويلدر المدير الفني لفريق شيفيلد يونايتد سعادة بالغة بالفوز الذي حققه الفريق على ضيفه أرسنال، بهدف دون رد مساء الاثنين في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعد الفوز أبرز انتصار لشيفيلد يونايتد العائد هذا الموسم للدوري الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2007، وقد صعد للمركز التاسع بجدول المسابقة بينما حرم أرسنال من فرصة للصعود إلى المركز الثالث.

وقال ويلدر عقب المباراة في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": هي مكافأة رائعة لرحلة طويلة، فقد تغلبنا بملعبنا على واحد من أكبر الفرق، في مباراة صعبة.

وأضاف: استحق فريقنا الفوز بهذه المباراة الصعبة. كنا ندرك أنهم سيصنعون الفرص ويستحوذون على الكرة... أعتقد أننا صنعنا التوازن في المباراة، وقدمنا أداء جيدا أسفر عن نتيجة جيدة.