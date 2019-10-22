نقل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي من كوريا الشمالية إلى الصين بسبب عقوبات









اسماء السيد - قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الثلاثاء إن نهائي كأس الاتحاد سيقام في شنغهاي بدلا من بيونجيانج بسبب عقوبات مفروضة على كوريا الشمالية.

وجاء القرار بناء على اعتبارات حقوق البث التلفزيوني والشركاء التجاريين للاتحاد الآسيوي.

وفي الأسبوع الماضي خاضت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية مباراة في تصفيات كأس العالم في بيونجيانج في أول مواجهة بينهما تقام في كوريا الشمالية في 30 عاما.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي وأقيمت أمام مدرجات خالية ورفضت بيونجيانج بثها على الهواء مباشرة. وقال الاتحاد القاري في بيان "قرر الاتحاد الآسيوي بعد الأخذ بعين الاعتبار جميع التحديات التي تواجه الترتيبات التجارية والبث التلفزيوني والأمور اللوجستية نقل المباراة بين (فريقي 25 ابريل الكوري الشمالي والعهد اللبناني) على ملعب محايد.

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"نتيجة للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية أبلغ شركاء تجاريون الاتحاد الآسيوي بوجود صعوبات تواجه نقل المباراة النهائية إلى جانب عوامل أخرى علما بأن هذه المباراة تعتبر من ضمن أهم الأحداث في جدول بطولات الاتحاد الآسيوي".

ولم يشر الاتحاد إلى طبيعة هذه العقوبات.

وطالب اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم الاتحاد الآسيوي للعبة باتخاذ إجراء ضد كوريا الشمالية بعد مباراة الأسبوع الماضي في تصفيات كأس العالم والتي أقيمت بدون جمهور.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الاتحاد الكوري الجنوبي أرسل شكوى مكتوبة إلى الاتحاد القاري لكرة القدم لعدم السماح للجماهير ووسائل الإعلام بحضور المباراة.

وقال الاتحاد الآسيوي إن الاتحاد الصيني للعبة أبدى ترحيبه باستضافة نهائي كأس الاتحاد في الثاني من نوفمبر وتم اختيار مدينة شنغهاي "لسهولة السفر والوصول إليها كما تم ابلاغ الفريقين والاتحادين الوطنيين بهذا القرار".