رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى يقلل من حالات منشطات









اسماء السيد - قلل سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى من ظهور خمس حالات إيجابية لتعاطي منشطات بين رياضيين مصريين منها حالاتان في دورة الألعاب الافريقية التي أقيمت في المغرب مؤخرا.

وأعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (نادو) قبل أيام عن اكتشاف خمس حالات إيجابية وقالت إنه تم إيقاف المخالفين مؤقتا لحين التحقيق وبات أحدهم مهددا بسحب ميدالية حصل عليها في المغرب.

ورفض شاهين الكشف عن أسماء أصحاب الحالات الخمس منتظرا نهاية التحقيق وإعلان العقوبات.

وأضاف شاهين لرويترز اليوم الثلاثاء "لا أشعر بالقلق لان الرياضيين أصحاب العينات الإيجابية ليسوا من الدوليين أو المصنفين في ألعاب القوى بل هم من الصف الثاني والثالث".

وتابع "الاتحاد المصري هو من طلب من النادو الكشف عن المنشطات وكان ذلك في بطولة الجمهورية التي أقيمت بالمركز الأولمبي بالقاهرة قبل انطلاق دورة الألعاب الافريقية بشهر كامل".

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وأشار شاهين إلى أن هناك 40 عينة سحبت من رياضيين في بطولة الجمهورية من أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مسابقة وأن خمس عينات منها فقط جاءت إيجابية.

وتابع "لن نتسرع في الحكم على الرياضيين لانهم بداية من اليوم سيخضعون لجلسة استماع وبعضهم ظهرت لديه الإيجابية بسبب تعاطي أدوية الضغط وليست المنشطات المعروفة".

وقال رئيس اتحاد ألعاب القوى إن الاتحاد الدولي لن يوقع أي عقوبة على الاتحاد المصري لان الحالات لم تكن في بطولة دولية مشيرا إلى أن الاتحاد المصري يسعى لتكثيف التوعية والكشف عن المنشطات بشكل مبكر.

وعن فرص ألعاب القوى المصرية في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 قال شاهين إن مصر تأمل في مشاركة خمسة رياضيين من بينهم العداءة بسنت الجمل في سباق 200 متر كما أن فرص تأهل مصطفى عمرو ومحمد مجدي في دفع الجلة كبيرة وكذلك مصطفى هشام الجمل في الإطاحة بالمطرقة رغم انه عائد لتوه من إصابة.

وقال إن هناك فرصة لتأهل العداء حمادة الدشناوي في سباق 800 متر وسالم محمد في سباق ثلاثة آلاف متر موانع.