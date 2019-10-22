ليفربول يسيطر على ترشيحات جائزة الكرة الذهبية بسبعة لاعبين









اسماء السيد - كان المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك ضمن سبعة لاعبين من ليفربول في قائمة مختصرة من 30 لاعبا مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، ليسيطر النادي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ترشيحات جائزة مجلة فرانس فوتبول رفيعة المستوى.

كما انضم للقائمة المختصرة زملاء فان دايك في ليفربول ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو وترينت ألكسندر-أرنولد وجورجينيو فينالدم وأليسون بيكر، بجانب رحيم سترلينج ورياض محرز وكيفن دي بروين وبرناردو سيلفا وسيرجيو أجويرو من مانشستر سيتي.

وضمت القائمة كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس وليونيل ميسي لاعب برشلونة، اللذين فازا بالجائزة معا عشر مرات، لكن نيمار زميل ميسي السابق، الذي يلعب حاليا في باريس سان جيرمان، غاب عن الترشيحات.

ودخل القائمة المختصرة أيضا سون هيونج-مين مهاجم توتنهام هوتسبير وهوجو لوريس حارس الفريق اللندني، لكن لم يكن هناك مكان لزميلهما هاري كين بينما كان بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أحد اللاعبين الكبار الآخرين الغائبين.

وفيما يلي القائمة المختصرة المكونة من 30 لاعبا:

* ليفربول: فيرجيل فان دايك.. روبرتو فيرمينو.. أليسون بيكر.. جورجينيو فينالدم.. ترينت ألكسندر-أرنولد.. ساديو ماني.. محمد صلاح

* مانشستر سيتي: برناردو سيلفا.. رياض محرز.. كيفن دي بروين.. رحيم سترلينج.. سيرجيو أجويرو

* توتنهام هوتسبير: سون هيونج-مين.. هوجو لوريس

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* برشلونة: ليونيل ميسي.. أنطوان جريزمان.. فرينكي دي يونج.. مارك-أندريه تير شتيجن

* ريال مدريد: إيدن هازارد.. كريم بنزيمة

* يوفنتوس: كريستيانو رونالدو.. ماتيس دي ليخت

* بايرن ميونيخ: روبرت ليفاندوفسكي

* أياكس أمستردام: دوسان تاديتش.. دوني فان دي بيك

* باريس سان جيرمان: كيليان مبابي.. ماركينيوس

* أرسنال: بيير-إيمريك أوباميانج

* نابولي: كاليدو كوليبالي

* أتليتيكو مدريد: جواو فيلكس