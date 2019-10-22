يلا شووت بث مباشر الهلال والسد القطري Yalla Shoot كورة اون لاين مشاهدة مباراة الهلال مباشر Hilal...

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بسبب ما بدر منه تجاه حكم المباراة الأولى واعتدائه عليه بعد أن قرر الحكم احتساب مخالفة عليه واشهار البطاقة له، ولكن تشافي يؤمن بأن الصعود مازال متاحا لفريقه، رابط مباراة الهلال والسد بث مباشر اليوم Live StreaM.

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وتحدث تشافي فرنانديز المدير الفني للسد وأكد أن نتيجة لقاء الذهاب لم يكن مرضي لهم بكل تأكيد وغير متوقع تماما بسبب ظروف خاصة قد أثرت على فريق، ولكنهم سيرفعون راية التحدي اليوم ولن يستسلموا مبكرا فأمامهم 90 دقيقة ليخوضوها بحماسة كبيرة.