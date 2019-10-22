يلا شوت مباراة الهلال والسد بث مباشر كورة ستار kora star تابع لايف الاسطورة مشاهدة مباراة الهلال...

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مباراة الهلال والسد مباشر Yalla shoot كورة ستار مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر الاسطورة livehd7 بدون تقطيع، تأتي تشكيلة الهلال المتوقعة اليوم بحراسة المرمى عبد الله المعيوف، وفي الخط الخلفي الرباعي البريك، البليهي، هيون سو، الشهراني، وفي منتصف الملعب الخماسي، عطيف، الفرج، الدوسري، جيوفينكو،كاريلو، وفي الهجوم الفرنسي جوميز وحيداً.

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