شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤخر سفر طاقم حكام الأهلى والجونة إلى العاشرة مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم حكام مباراة الأهلى والجونة غدا بالدورى بتأجيل السفر إلى الجونة إلى العاشرة مساء اليوم. Advertisements وجاء قرار اللجنة بتأخير سفر طاقم الحكام لحين حسم مصير المباراة سواء بإقامتها فى موعدها غدا أو تأجيلها لأجل غير مسمى، وهو ما سيظهر خلال ساعات. كان اتحاد الكرة قد أسند المباراة لطاقم حكام بقيادة سعيد حمزة.

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