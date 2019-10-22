شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكماً لكوريا واليونان بكأس العالم العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم إدارة مباراة كوريا واليونان للحكم المصرى محمد عادل ومساعده تحسين ابو السادات، والمقرر لها غداً الأربعاء بدور الثمانية للبطولة.

واختتم المنتخب العسكرى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة نظيره القطرى بدور الثمانية لبطولة كأس العالم العسكرية، المقرر لها التاسعة صباح غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة، حيث أدى اللاعبون المران الرئيسى تحت الأمطار التى سقطت بغزارة.

وكان البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للمنتخب العسكرى قد منح لاعبيه راحة من المران أمس الاثنين خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد بعد أداء ثلاثة مباريات فى ستة أيام، واستغل اللاعبون فترة الراحة للخروج فى جولة بمدينة وهان الصينية.

وحقق المنتخب العسكرى فوزًا مهمًا على نظيره الكندى بثلاثية دون رد فى المباراة التى جمعتهما صباح الأحد الماضى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم العسكرية المقامة فى الصين فى الفترة من 16 حتى 29 من أكتوبر الجارى.

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تأهل المنتخب العسكرى لدور الثمانية بالبطولة كثانى مجموعته بعدما رفع رصيده للنقطة الرابعة، وذلك بعد فوز المنتخب العماني علي نظيره اليونانى بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهداف المنتخب العسكرى فى شباك كندا أحمد سمير هدفين وأبو المجد بوشا هدفًا.

وكان المنتخب العسكرى قد تعادل سلبيًا فى مباراته الافتتاحية مع اليونان ثم خسر في الجولة الثانية من عمان بهدف دون رد ثم عاد ليفوز على كندا بثلاثية دون رد.

وتألق محمد بسام حارس مرمي المنتخب العسكري في مباراة كندا وتصدي لأربعة أهداف محققة .

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلاً من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.