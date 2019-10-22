شكرا لقرائتكم خبر عن خماسية الجبلاية: لا نية للاستقالة حال تأجيل مباراة الأهلى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه لا توجد نية لدى أعضاء اللجنة لتقديم الاستقالة حال تأجيل مباراة الأهلي والجونة بالدوري غدا.

Advertisements

وقال المصدر لـ"الخليج 365" إن التأجيل إذا حدث سيكون بناء على طلب الأمن وبالتالي لن تكون هناك استقالات داخل اللجنة ، مضيفا: " لسنا أطفال ولا عيال صغيرة كي نغضب لتأجيل مباراة ونتقدم باستقالة من اللجنة، خاصة وأننا جئنا في مهمة محددة نسعى للنجاح فيها ولا مجال للاعتذار عن تحمل المسئولية في هذه المرحلة .

كانت هناك أنباء قد ترددت حول نية بعض أعضاء اللجنة الخماسية تقديم استقالتهم اعتراضا على تأجيل لقاء الأهلى والجونة الذى كان مقرر له مساء غد الأربعاء ويرفض الأهلى خوض اللقاء اعتراضا على تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك، والذى كان مقررا له مساء السبت الماضي وتم استبداله بلقاء الزمالك والمقاولون.