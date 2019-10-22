شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يؤجل اجتماع التصعيد ضد لجنة الحكام للغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء أشرف عامر رئيس النادى الانتاج الحربى تأجيل اجتماعه مع خالد مهدى مدير الكرة بالفريق الذى كان مقرر له اليوم الثلاثاء ليقام غداً الاربعاء لبحث الخطوات التصعيدية المنتظراتخاذها ضد لجنة الحكام بإتحاد الكرة ، بسبب حصول الفريق على راحة من المران بعد الخسارة من بيراميدز

وكان خالد مهدي، قد أكد أن ناديه بصدد تقديم مذكرة احتجاج للجنة الخماسية باتحاد الكرة ضد الأداء التحكيمي قائلا: " لن نقف مكتوفى الأيدى أمام محاولات البعض لعرقلة مسيرة الإنتاج الحربى، نعى جيدًا الفارق بين الأخطاء البشرية للحكام والأخطاء المتعمدة"

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وتلقى الإنتاج الحربي الهزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2، حيث سجل عبدالله السعيد الهدف الأول لبيراميدزفي الدقيقة 40 وعزز إيريك تراوي التقدم لفريقه في الدقيقة 45، وأحرزعبدالله السعيد الهدف الثاني له في المباراة والثالث لبيراميدز في الدقيقة 65، فيما سجل معاذ الحناوي الهدف الأول للإنتاج في الدقيقة 79 من ركلة جزاء، وقلص محمد فييرا الفارق للعجلات الحربية في الدقيقة 83 فى المباراة التى جرت على استاد السلام بالجولة الخامسة للدورى، وحقق الإنتاج الحربى فوزين وتلقى ثلاثة هزائم منذ انطلاق مسابقة الدورى الممتاز.

وحقق الإنتاج الحربى فوزين وتلقى ثلاثة هزائم منذ انطلاق مسابقة الدورى الممتاز ، ليحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها 24 نوفمبر المقبل .