شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس يعلن تشكيل وادى دجلة لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لوادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة، فى المباراة المقرر انطلاقها فى الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد بتروسبروت فى الأسبوع الخامس بالدورى.

وضم تشكيل الفريق الدجلاوى كلاً من..

محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، مروان حمدى، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، حسام عرفات، رفيق كابو، أحمد رمضان بيكهام، محمد رضا.

ويحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول الدورى، برصيد نقطتين، فيما يحتل المقاصة المركز الثامن برصيد 6 نقاط.