شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلى يواجه طنطا غداً فى مؤجلات دورى 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الشباب لكرة القدم بالنادى الأهلى مواليد 99 ضيفاً على فريق طنطا غداً الأربعاء، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة لدورى الجمهورية.

كان من المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء الماضى، لكنها تأجلت بسبب إقامة مباراة أخرى فى الدور التمهيدى لكأس مصر فى نفس التوقيت وعلى نفس الملعب.

ويسعى شباب الأهلى لتحقيق الفوز في المباراة والعودة للانتصارات مرة أخرى، بعدما تعادل على ملعبه أول أمس الأحد أمام فريق إف سي مصر بهدف لمثله.

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ويدخل الأهلى المباراة أمام طنطا وهدفه الأساسى العودة بالنقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على صدارة ترتيب الدورى.

ويمتلك شباب الأهلى فى رصيده 14 نقطة، جمعها من التعادل مع سموحة 1/1، والفوز على الزمالك 3/0، وعلى الاتحاد السكندري 2 /1، وعلى الجونة 1 /0، وعلى الإنتاج الحربي 3 /1، والتعادل مع إف سي مصر 1/1، مسجلاً 11 هدفاً بينما تلقت شباكه 4 أهداف.

ويضم الجهاز الفنى لفريق مواليد 99 بالأهلي عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وأحمد عبد الظاهر مدرباً مساعداً، وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديراً إدارياً، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد إخصائي التدليك.