شكرا لقرائتكم خبر عن ميودراج: لا نخشى الجزيرة الإماراتى ونبحث عن مصالحة جماهير الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للإسماعيلى على صعوبة مواجهة فريقه أمام الجزيرة المقرر لها غداً الأربعاء، فى ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأضاف، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى أقيم منذ قليل، "استعدينا جيدا لتلك المباراة، لا نخشى الجزيرة رغم ما يضمه من نجوم كبار فى الكرة الإماراتية بالإضافة للاعبيه المحترفين".

وواصل يسيتش "حرصنا على دراسة كل كبيرة وصغيرة للمنافس من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف لديه، فضلنا عدم المجازفة بمحمد صادق جناح الفريق لعدم اكتمال جاهزيته بشكل كامل".

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وأشار "سنتغلب على الغيابات التى يعانى منها من خلال المرونة التكتيكية التى يتمتع بها الفريق".

واسترسل مدرب الإسماعيلى "المشاركة الأساسية تعتمد على ما يقدمه كل لاعب من مردود في المران، محمد مجدى حارس المرمى قدم مستوى مميز فى آخر مباراتين والمنافسة مع محمد فوزى تصب فى صالح الفريق.

وأتم يسيتش "نتطلع لمصالحة جماهيرنا التى ستؤازرنا بشكل كبير فى مباراة الغد بعد التعثر المفاجئ امام حرس الحدود بمسابقة الدورى".