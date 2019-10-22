شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يمنح لاعبى الإنتاج راحة 3 أيام بعد الخسارة من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبى فريقه راحة 3 أيام من المران عقب الخسارة من بيراميدز، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجمعة المقبلة استعداداً لمواجهة سموحة.

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2، حيث سجل عبد الله السعيد الهدف الأول لبيراميدز فى الدقيقة 40 وعزز إيريك تراوى التقدم لفريقه فى الدقيقة 45، وأحرز عبدالله السعيد الهدف الثانى له فى المباراة والثالث لبيراميدز فى الدقيقة 65، فيما سجل معاذ الحناوى الهدف الأول للإنتاج فى الدقيقة 79 من ركلة جزاء وقلص محمد فييرا الفارق للعجلات الحربية فى الدقيقة 83 فى المباراة التى جرت على استاد السلام بالجولة الخامسة للدورى.

Advertisements

وحقق الإنتاج الحربى فوزين وتلقى ثلاثة هزائم منذ انطلاق مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 24 نوفمبر المقبل.