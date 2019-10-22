7 أرقام لـ دجلة والمقاصة فى الدورى الممتاز قبل مواجهة بتروسبورت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى المواجهة المنتظرة بين فريقى وادى دجلة ومصر المقاصة، المحدد لها الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز.
ويسعى فريق دجلة إلى تحقيق الفوز من أجل التقدم فى ترتيب الدورى، خاصة بعدما تعادل فى الجولة الماضية بهدفين لكل فريق أمام الاتحاد السكندرى.
بينما يطمح فريق المقاصة فى مواصلة الفوز بعدما حقق انتصارا على المصرى فى نفس الجولة بنتيجة 1/ 0، ويبدو أن كلا الفريقين يدخلان المواجهة بدافع الفوز لحساب التقدم فى الترتيب والابتعاد عن المأزق مبكرا.
ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " دجلة و المقاصة " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى:
المقاصة و دجلة
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