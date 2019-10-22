شاهد ملعب لينيتيه المستضيف لمباراة المصرى وكوت دى اور بطل سيشل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادى المصرى البورسعيدى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورا لملعب لينيتيه فى سيشل، الذى يستضيف مباراة الذهاب بين المصرى وكوت دى اور بطل سيشل فى دور الـ32 مكرر بالكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر لها 27 أكتوبر الجارى.
وكان وفدا من النادى المصرى قد غادر إلى سيشل لمعاينة الملعب وفندق الإقامة قبل وصول الفريق بعد غد، ويضم الوفد كلا من على الطرابيلى أمين الصندوق ورئيس البعثة وياسر سالم إدارة الفريق وياسر عزت مدرب الفريق.
ملعب لينيتيه
ملعب لينيتيه
ملعب لينيتيه
ومن المقرر أن يصرف مجلس إدارة النادى المصرى جزءا من مستحقات اللاعبين قبل السفر إلى سيشل فى إطار دعم اللاعبين معنويا قبل المباراة المهمة، حيث يأمل مجلس الإدارة فى تحقيق نتيجة طيبة فى مباراة الذهاب قبل مباراة العودة المقرر لها 3 نوفمبر المقبل بمصر.
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