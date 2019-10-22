شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. المقاصة يفوز على دجلة بهدفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الخامسة والنصف من مساء اليوم فريق المقاصة مع نظيره دجلة، فى إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين قد أقيمت يوم 25 فبراير الماضى، فى الجولة السادسة والعشرين من البطولة المحلية، وانتهت بفوز الفريق الفيومى بهدفين نظيفين، أحرز أهداف المقاصة صلاح عاشور و إيريك تراورى.

ويحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد نقطتين بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهما.