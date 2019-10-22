صور.. إجراء قرعة الأدوار المؤهلة لكأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت، ظهر اليوم، بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بالجزيرة قرعة الأدوار التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس مصر، فى حضور الدكتور جمال محمد على نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد وحسام الزناتى مدير إدارة المسابقات وسيد بخيت وناصر فراج مقرري إدارة المسابقات. Advertisements يشارك فى الدور التمهيدى الأول 86 فريقا تم تقسيمها طبقا للتوزيع الجغرافى كما شملت القرعة الأدوار التالية وقام الدكتور جمال محمد علي بتقديم شرح واف لنظام القرعه قبل إجرائها، حيث قام بالرد على جميع أسئلة مندوبى الأندية.

قرعة كأس مصر



قرعة كأس مصر 2



قرعة كأس مصر

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