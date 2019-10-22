شكرا لقرائتكم خبر عن صالة هليوبوليس الشروق تستضيف ودية اليد الأولى أمام البرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد إقامة ودية منتخب مصر الأول للرجال أمام البرتغال المحدد لها الخميس المقبل بصالة هليوبوليس الشروق، فيما تقام الثانية فى المركز الأولمبى السبت.

يخوض منتخب اليد الوديتين فى إطار الاستعداد لبطولة كاس الأمم الأفريقية التى تقام فى تونس يناير المقبل.

وكان صفا أكد من قبل على وصول بعثة منتخب البرتغال إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح الخميس، لخوض وديتين أمام الفراعنة يومى الخميس والسبت.

وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد 2020 المقرر إقامتها يناير المقبل بتونس عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى.

وجاءت المجموعات كالتالى :

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المجموعة الأولى : كينيا - غينيا - الكونغو الديمقراطية - مصر

المجموعة الثانية : ليبيا - نيجيريا - الجابون - أنجولا

المجموعة الثالثة : الرأس الأخصر - كوت ديفوار - الكاميرون - تونس

المجموعة الرابعة : زامبيا - السنغال - الكونغو برازافيل - الجزائر - المغرب