شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. عودة صلاح للتدريبات.. وشرط الجبلاية لتأجيل مباراة الأهلى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استاء ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز من ظلم واضح يتعرض له فريقه من جانب اتحاد الكرة والحكام، محذرا أن يعتقد احد أن الاحترام وعدم إثارة المشاكل خلال الفترة الماضية ليس ضعفا وإنما من مبدأ الاحترام ومن يظن ان صمت النادي وعدم اعتراضه علي الظلم وافتعال المشاكل أنه ضعف فهو مخطئ تماما مشددا على أن النادي لن يقبل مستقبلا بأي ظلم يحدث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة أخبار سوبر كورة.. عودة صلاح للتدريبات.. وشرط الجبلاية لتأجيل مباراة الأهلى والجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.