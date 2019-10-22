شكرا لقرائتكم خبر عن الرؤية الأمنية تحدد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تطور سريع للأحداث، يعقد وزير الشباب والرياضة جلسة مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينيى، لمناقشة أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، وتمسك مسئولى الأحمر بعدم مواجهة الجونة غدًا الأربعاء.

ومن المنتظر أن تتم مناقشة تأجيل المباريات المتبقية فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى من بينها مباراة الأهلى والجونة، لحين الانتهاء من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التى تحتضنها القاهرة الشهر المقبلة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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كما ستتم مناقشة تحديد موعد جديد لمباراة القمة بين القطبين، والتى ستكون وفقًا للرؤية الأمنية، مع مراعاة الجانبين الأهلى والزمالك، لعدم الإضرار بأى من الفريقين.

كان وزير الرياضة قد اجتمع بمجلس الأهلى أمس بمنزل محمود الخطيب، وتمسك مسئولو الأحمر بعدم خوض مباراة الجونة غدا فى الأسبوع الخامس بالدورى.