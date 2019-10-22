شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مكى يبحث عن فرصة مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر أحمد حسن مكى مهاجم سموحة الفرصة مع الفريق لإثبات نفسه والمشاركة بشكل أساسى بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى للفريق السكندرى بقيادة حسام حسن خلال المباريات الأربع التى خاضها سموحه بالدورى. ويعتمد حسام حسن على الثنائى المحترف الكاميرونى لوانجا وحسام حسن المنضم حديثا لصفوف المنتخب الوطنى لقيادة هجوم الفريق، فى الوقت الذى خرج تماما أحمد حسن مكى من القوام الأساسى للفريق. كان سموحة قد أعار أحمد حسن مكى لمدة أشهر للجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ونجح اللاعب فى إثبات جدارته بإحراز عدد من الأهداف المؤثرة للفريق الساحلى ساعدته على البقاء بالدورى، وهو ما دعا حسام حسن إلى المطالبة بعودته من جديد.

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