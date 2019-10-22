صورة.. الجوكر حاضرًا في مواجهة الهلال والسد بدوري آبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: جهزت جماهير الهلال السعودي "تيفو" قبل مواجهة السد القطري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا. وجاء"التيفو" الخاص بجماهير الهلال محاكي لشخصية فيلم الجوكر، الذي يجسد شخصيته الممثل خواكين فينيكس، ويعرض حاليا في دور العرض حول العالم. Advertisements وطالب مراقب مباراة الهلال والسد القطري بعدم رفع تلك الصورة قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين. وكانت مباراة الذهاب انتهت ، بفوز فريق الهلال السعودي على نظيره السد القطري بنتيجة أربعة أهداف لهدف، على ملعب الأخير.

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