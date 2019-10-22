لحل أزمة الدوري.. اجتماع بين مندوبي اللجنة الخماسية ووزير الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

يجتمع ثنائي اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد فضل وأحمد عبد الله، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضية لحل أزمة مباراة الأهلي والجونة.

وشهد يوم الاثنين اجتماعًا بين الدكتور أشرف صبحي وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس الإدارة لحل الأزمة.

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وتمسك الأهلي بعدم خوض أي مباراة في الدوري قبل خوض مباراة القمة وقام مسؤولو القلعة الحمراء بتفويض الوزير من أجل التحدث مع اتحاد الكرة في هذا الشأن.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن الثنائي محمد فضل وأحمد عبد الله أعضاء اللجنة يجتمعان مع الوزير للوصول إلى حل لهذه الأزمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الثنائي محمد فضل وأحمد عبد الله هما المسؤولان عن هذا الملف.