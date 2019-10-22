تقرير.. صلاح في المركز الخامس بين أساطير أفارقة داعبوا بالون دور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

بإعلان مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمتها للمرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية، التي تقدمها سنويًا لأفضل لاعب في العالم، حجز لاعب أفريقي جديد مكانه بين قائمة الشرف التي تضم الأسماء التي ترشحت للجائزة عبر تاريخها.

وظهر اسم السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع فريق نابولي الإيطالي في قائمة المرشحين للفوز بـ"بالون دور" للمرة الأولى في مسيرته، بين خمسة أسماء أبرزها المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، هداف بريميرليج في الموسمين الأخيرين.

وإلى جانب صلاح وكوليبالي تواجد السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال شريك صلاح في صدارة هدافي بريميرليج بالموسم الماضي، كما تواجد الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، والذي قاد منتخب بلاده للتتويج بالنسخة الأخيرة لكأس الأمم الأفريقية.

وبانضمام المدافع السنغالي لقائمة الشرف الأفريقية في تاريخ المرشحين للمنافسة على الكرة الذهبية، ارتفع عدد النجوم الأفارقة في تلك القائمة إلى 19 لاعبًا، أبرزهم الليبري جورج ويا الأفريقي الوحيد الذي نجح في التتويج بالجائزة الثمينة، وأول لاعب غير أوروبي يحظى بذلك الشرف.

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وكانت الجائزة منذ انطلاقها عام 1956 مقتصرة على اللاعبين الأوروبيين، قبل أن تصبح عالمية في عام 1995، والذي شهد حضورًا أفريقيًا ملفتًا، بتواجد ويا إلى جانب النيجيري جورج فينيدي والغاني أنتوني يبواه بين المرشحين، وفاز النجم الليبيري بالجائزة.

ويتصدر الثنائي الإيفواري ديدييه دروجبا والكاميروني صامويل إيتو تلك القائمة، حيث تواجدا بين المرشحين 8 مرات، بينما يأتي الإيفواري يايا توريه في المركز الثالث بعدما ترشح للفوز بالجائزة 5 مرات.

وفي المركز الرابع ينفرد أوباميانج بترشحه ثلاث مرات، بينما يشترك الغاني مايكل إيسيان، الجزائري رياض محرز، السنغالي ساديو ماني، المصري محمد صلاح وجورج ويا في المركز الخامس، بترشحهم مرتين، وظهر إسم صلاح في القائمة في العامين الماضي والحالي.

ويتساوى عشرة لاعبين في المركز العاشر بالقائمة، وترشح كل منهم مرة واحدة، وهم التوجولي إيمانويل أديبايور، الثلاثي السنغالي بابا بوبا ديوب، الحاجي ضيوف وكاليدو كوليبالي، الثلاثي النيجيري جورج فينيدي، فيكتور إكبيبا ونوانكو كانو، الغانيان أسامواه جيان وأنتوني يبواه والمالي فريدريك كانوتيه.