تقرير.. بريميرليج يكتسح ترشيحات بالون دور 2019.. وهولندا على القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

كنتيجة منطقية للسيطرة المطلقة على بطولتي أوروبا للأندية في الموسم الماضي، هيمن لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز على قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، التي أعلنت عنها مجلة "فرانس فوتبول" مساء أمس الاثنين.

وأعلنت المجلة الفرنسية الشهيرة عن 30 اسما سيتنافسون للفوز بالجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم، وجاء بينهم 15 لاعبًا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطرت أندية بريميرليج على بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بالموسم الماضي، حيث تغلب ليفربول على توتنهام هوتسبر في نهائي دوري الأبطال، وفاز تشيلسي على آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.

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وجاء ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي في المركز الأول بين الأندية التي ضمت لاعبين مرشحين للفوز بـ "بالون دور" حيث تواجد 7 من لاعبيه في القائمة، هم الهولنديان فيرجل فان دايك وجورجي فينالدوم، البرازيليان أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو، المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو ماني والإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد.

وجاء نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثاني في القائمة بخمسة لاعبين، قبل برشلونة الإسباني بأربعة لاعبين، ثم أياكس أمستردام الهولندي، يوفنتوس الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، ريال مدريد الإسباني وتوتنهام هوتسبر الإنجليزي بلاعبين لكل منهم، وتواجد لاعب وحيد من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، آرسنال الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني ونابولي الإيطالي.

وتصدرت هولندا جنسيات اللاعبين المرشحين بقائمة "بالون دور" حيث تواجد خمسة لاعبين من صفوف المنتخب البرتقالي، بينما ضمت القائمة أربعة لاعبين فرنسيين، ثلاثة من البرازيل والبرتغال، ثنائي من إنجلترا، الأرجنتين، بلجيكا والسنغال، ولاعب واحد من الجابون، مصر، الجزائر، صربيا، كوريا الجنوبية، بولندا وألمانيا.

وواصل الثنائي الأسطوري البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وليونيل ميسي نجم برشلونة أرقامهما الاستثنائية، حيث تواجد الأول في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية للعام السادس عشر على التوالي، بينما تواجد ميسي للعام الرابع عشر على التوالي.