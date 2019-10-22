تقرير.. كرات الصيف والشتاء في إنجلترا وإسبانيا تكشف فقر الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

على درب بريميرليج، أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن الكرة الجديدة المقرر استخدامها في دوري الدرجة الأولى، حيث ستكون كرة "فصل الشتاء" فقط في المسابقة.

وقدمت شركة "بوما الألمانية الكرة الجديدة لأحد أشهر الدوريات عالميًا، في إطار شراكة بين الجانبين، حيث تصمم الشركة ذاتها الكرة البيضاء التي انطلقت بها المسابقة المحلية.

وتحمل كرة الشتاء في "ليجا" اللون الزهري، بينما يظهر شعار شركة بوما باللون الأصفر، ومن المقرر أن تستخدم تلك الكرة بين الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري والثالث والعشرين من شهر فبراير بالعام المقبل.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد كشفت مطلع شهر أكتوبر الجاري عن كرتها الجديدة لشهر الشتاء، والتي تنتجها شركة "نايكي" الأمريكية، الي ترتبط أيضًا بعقد رعاية مع بريميرليج.

وأكدت رابطة "بريميرليج" أن كرة الشتاء سيتم استخدامها بدءًا من منافسات الجولة العاشرة، والتي تنطلق في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، ويلعب ليفربول مع توتنهام هوتسبر في أبرز مواجهاتها.

Advertisements

وحملت الكرة اللونين الأصفر والأزرق، وذكر الموقع الرسمي لشركة "نايكي" المنتجة للكرة أن تصميمها تم استلهامه من تصميم الكرة الأولى التي أنتجتها الشركة للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2004/2005.

وسعت الدوريات الأوروبية الكبرى لتصميم كرات بألوان ملفتة، لتسهل مهمة اللاعبين خلال فصل الشتاء، والذي يشهد ثلوجًا كثيفة في العديد من الأحيان، تمثل عائقًا للاعبين عند استخدام الكرات البيضاء.

وكان المسؤولون بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنوا في وقت سابق عن تصميم كرة رسمية للدوري المصري الممتاز، ليتم استخدامها بالمسابقة في الموسم الجديد، إلا أن المتابعين فوجئوا بظهور كرات أخرى مع افتتاح المسابقة.

وأكد ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق للاتحاد المصري لكرة القدم أن الشركة الراعية لملابس المنتخب المصري "بوما" صممت كرة خاصة للدوري المصري، وتم استعراض الكرة بالفعل، إلا أن المواجهة الأولى في الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز أقيمت بالكرة الرسمية لمواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا 2018/2019 الذي جمع فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبر الإنجليزيين.

وعلى مدار مواجهات الموسم، ظهرت كرات مختلفة، حيث استخدمت الفرق المستضيفة للمواجهات كراتها الخاصة، بعدما ذهبت وعود تصميم كرة رسمية أدراج الرياح، دون الإعلان عن سبب واضح.