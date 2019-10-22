كريستيان جروس يصل جدة لبدء مشواره مع الأهلي السعودي

وصل السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد لفريق أهلي جدة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، وذلك لبدء مشواره مع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي أهلي جدة .
ونشر نادي أهلي جدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" صور من وصل كريستان جروس إلي جدة، قائلاً : وصل مدرب الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي السويسري كريستيان جروي إلي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يرافقه اثنان من جهاز الفني المساعد الفرنسي شيخ بوزيان و الانجليزي كونلي أودي ، والمنسق الادارس للفريق الاستاذ محمد بارباع .
من المقرر أن يقود جروس تدريبات الفريق مساء اليوم ، علي ملعب الامير محمد بن العبدالله الفيصل بالنادي ، استعدادًا لمواجهة الحزم ، السبت المقبل ، ضمن منافسات دوري كاس محمد بن سلمان للمحترفين .
أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ مع التعاقد السويسري صاحب الـ65 عامًا ، حتى نهاية الموسم الجاري ، ، بعد أن توصلت لاتفاق في بعض النقاط الخاصة بعقد المدرب .
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