الإسماعيلى يظهر بالزي الرسمي أمام الجزيرة الإماراتي

يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى بقميصه الأصفر والشورت الأزرق فيما سيرتدى فريق الجزيرة الإماراتى القميص الأبيض مع الرمادى والشورت الأبيض خلال المواجهة التى ستجمعهما غدًا الاربعاء فى ذهاب دور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال . 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال . جاء ذلك ، خلال فعاليات الاجتماع الفنى الذى اقيم بأحد فنادق المحافظة بحضور أحمد بزان المدير التنفيذى للاسماعيلى وطارق أبوالليل وأحمد سالمان عضوا الجهاز الإدارى إضافة للمدير الإدارى للفريق الإماراتى ومحمد ياسين المنسق الاعلامى للمباراة إضافة لمسئول من الجهات الأمنية . للاسماعيلى وطارق أبوالليل وأحمد سالمان عضوا الجهاز الإدارى إضافة للمدير الإدارى للفريق الإماراتى ومحمد ياسين المنسق الاعلامى للمباراة إضافة لمسئول من الجهات الأمنية . وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مجموعة من التعليمات المقرر الالتزام بها خلال المباراة التى ستقام باستاد الإسماعيلية بحضور جماهيرى.

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