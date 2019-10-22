موعد مباراة مانشستر سيتي وأتلانتا اليوم فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يستضيف استاد الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء مباراة مانشستر سيتي الإنجليزى أمام نظيره فريق أتلانتا الإيطالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا. يحتل نادى مانشستر سيتي صدارة المجموعة الثالثة برصيد ٦ نقاط، بينما يحتل نادى أتلانتا المركز الأخير بدون اي رصيد من النقاط. ٦ نقاط، بينما يحتل نادى أتلانتا المركز الأخير بدون اي رصيد من النقاط. موعد مباراة مانشستر سيتي وأتلانتا اليوم : تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد أتلانتا Advertisements فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر. فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر. الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية. الساعة الحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأتلانتا اليوم : تذاع مباراة مانشستر سيتي و أتلانتا بيرغامو بشكل حصري عبر قناة "bein sports 2 HD" بصوت المعلق رؤوف خليف.

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